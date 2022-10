Frankenthal – Mehrerer Autos aus Autohaus gestohlen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

In der Nacht vom 06.10.2022 auf den 07.10.2022 wurden bei einem Autohaus in der Heßheimer Straße in Frankenthal zwei Personenkraftwagen der Marke Opel entwendet. An zwei weiteren abgestellten Fahrzeugen wurden diverse Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen Opel des Modells “Insignia Grand Sport”, sowie um einen schwarzen Opel des Modells “Insignia Sports Tourer”.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.