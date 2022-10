Mannheim – Heute wichtiges 3. Liga Derby SV Waldhof gegen 1.FC Saarbrücken

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG 1899 Hoffenheim hat am 9. Spieltag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den SV Werder Bremen den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Gäste aus Bremen gingen in der 18. Minute durch Marvin Ducksch nach einem Doppelpass mit Niclas Füllkrug in Führung. Die Hoffenheimer glichen vor 25.410 Zuschauern in der Sinsheimer ... Mehr lesen »