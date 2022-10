Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 07.10.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es in Frankenthal zu einer gefährlichen Körperverletzung durch bislang unbekannte Täter. Der 62-jährige Geschädigte, sowie die 83-jährige Geschädigte befanden sich sitzend unter der Fußgängerbrücke in der Hammstraße. Hier wurden die Geschädigten durch zwei männliche Personen mittels Schlägen und Tritten angegriffen. Die Geschädigten wurden hierdurch leicht verletzt. Der Grund für den Angriff ist bislang unklar. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.