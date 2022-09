Mannheim – Fahrbahnsanierung im Langen Schlag in Mannheim Gartenstadt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Stadtraumservice Mannheim saniert ab dem 4. Oktober 2022 bis voraussichtlich Ende Februar 2023 die Fahrbahn im Langen Schlag zwischen Waldpforte und Staudenweg in der Mannheimer Gartenstadt. Um die Beeinträchtigung für Anwohner und Gewerbe so gering wie möglich zu halten, wird die Sanierung in fünf kleinen ca. 100 bis 150m Teilabschnitten, unter Vollsperrung durchgeführt. Die Gehwege sind von der Sanierung nicht betroffen und sind jederzeit zugänglich. Eine Umleitungsbeschilderung für den Kfz-Verkehr ist ausgeschildert. Der Busverkehr der rnv wird über die Donarstraße umgeleitet. In einem ersten Informationsschreiben wurden alle Anwohner sowie Gewerbetreibenden über die anstehenden Arbeiten informiert. Um einen transparenten Informationsfluss zu gewährleisten, wird eine zusätzliche Anrainerinformation für jeden Bauabschnitt mit der tatsächlichen Ausführungszeit ca. 4-6 Tage vor Baubeginn an die entsprechenden Anlieger verteilt.

