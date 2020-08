Ludwigshafen – Unfall zwischen Roller und Auto – 1 Person leicht verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24.08.2020, kurz vor 19 Uhr, kam es in der Bgm.-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Kleinkraftrad. Der 19-jährige Autofahrer fuhr in Richtung Industriestraße, als der 22-jährige Rollerfahrer die Vorfahrt missachtete, in dem er von der Hohenzollernstraße nach links in die Bgm.-Grünzweig-Straße abbiegen wollte. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Roller war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von insgesamt knapp 4.000 Euro.

