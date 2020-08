Rhein-Pfalz-Kreis – Positive Corona-Testergebnisse im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis

Rhein-Pfalz-Kreis/Limburgerhof/Ludwigshafen

In einer Kita in Limburgerhof wurde am Freitagnachmittag bekannt, dass ein Kind mit dem Corona-Virus infiziert ist. Die Eltern und das Erziehungspersonal wurden umgehend darüber informiert. Daraufhin wurden 2 Gruppen der Kindertagesstätte als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne geschickt. Betroffen davon sind insgesamt 22 Kinder und 5 Erzieherinnen. Zu den anderen Gruppen bestand kein Kontakt.

Alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurden gestern, Montag, 24. August 2020, zur Sicherheit auf das Corona-Virus getestet.

Weiterhin hat das Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis über das Wochenende weitere Corona-Virus-Fälle aus der Anne-Frank-Realschule und der Albert-Schweitzer-Schule in Ludwigshafen und dem Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer erhalten. Es ist jeweils ein Schüler/in je Schule erkrankt. Auch hier wurden die Kontaktpersonen (Schüler/innen und Lehrer) als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne geschickt und werden getestet. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.

Die Infizierten sind großteils auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Die Rückkehrer kommen aus den Ländern Kroatien, Bulgarien, Nordmazedonien, Malta und Bosnien.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail