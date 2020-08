Ludwigshafen – Mann schlägt Frau – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 22.08.2020, 00:30 Uhr bis zum 24.08.2020, 14:00 Uhr wurde ein Smartphone im Wert von ca. 600 Euro aus einem geparkten grauen Mercedes-Benz in der Richinestraße entwendet. Wie der oder die Täter das verschlossene Auto öffnen konnten, ist derzeit noch unklar. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen in der ... Mehr lesen »