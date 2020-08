Walldorf – Unfallflucht – Zeugen gesucht

walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Mittwochabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen VW Caddy, der mit einem Anhänger am Fahrbahnrand in der Nußlocher Straße, Höhe Anwesen Nr. 67 abgestellt war. Als verursachendes Fahrzeug kommt ein größerer, silberner Mercedes SuV (Geländewagen) in Betracht. Ein Zeuge hatte das gesuchte Fahrzeug beim Vorbeifahren an dem geparkten Caddy gegen 19.20 Uhr beobachtet, als es zu einem “Knall” kam. Beim näheren Hinsehen war dessen linker Außenspiegel zerstört. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen. Dieser Zeuge, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

