Neustadt – Botschafter für Neustadt an der Weinstraße!

Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Botschafter repräsentieren anderswo ihre Heimat, sie informieren und werben für sie. Das steckt hinter der Idee, die der Vorstand der TKS dem Aufsichtsrat in der Sitzung vom 16. Juni 2020 präsentierte. Berufen werden Persönlichkeiten, die überregional bekannt sind und Auftritte haben, beispielsweise in den Bereichen Kultur, Sport oder Wein. Die ehrenamtlich wirkenden Botschafter werden mit Material und einem Flyer ausgestattet, der sie als Botschafter ausweist und der auf Neustadt, seine historische Altstadt, seine Weindörfer sowie auf das Profil als Wein- und Demokratiestadt hinweist. Auch werden sie mit Präsenten wie etwa Wein aus Neustadt oder Elwetritschen ausgestattet, die auf den Reisen verteilt werden können. Neustadter Botschafter weisen auf ihrer Website oder in ihren Veranstaltungen auf ihre Herkunft hin. Als erste Botschafter wurden aus den Bereichen Klassische Musik, Bildende Kunst, Literatur, Chormusik und Sport folgende Personen benannt:

Kulturbotschafter Klassische Musik: Joseph Moog

Der Konzertpianist und Komponist veröffentlichte seit 2007 zehn Tonträger. Konzertreisen führten ihn nach Amsterdam, Paris, London, Moskau, durch die USA, Südamerika und Asien, wo er mit bekannten Symphonie-Orchestern auftrat. An Auszeichnungen erhielt er u.a. den Förderpreis für Nachwuchskünstler Rheinland-Pfalz 2008, den Internationalen Classical Music Award als Solo Instrumentalist 2014, den Gramophone Classical Music Award als Nachwuchskünstler 2015. 2016 war er für den Grammy nominiert.

Kulturbotschafter Bildende Kunst: Gerhard Hofmann

Der freischaffende Bildende Künstler richtete viele Einzelausstellungen aus, so in der Pfalzgalerie Kaiserslautern, in Salzburg, Nürnberg und Brüssel. Seine Werke finden sich u.a. im Pfalzmuseum Speyer, im Landesmuseum Mainz, im Rupertinum Salzburg und in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles. Der Neustadter Kulturpreisträger 2020 wurde ausgezeichnet mit den Förderpreisen des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Salzburg sowie dem Pfalzpreis für Malerei.

Kulturbotschafter Literatur: Michael Landgraf

Der Dozent und Schriftsteller verfasste über 100 mit ISBN gelistete Titel, u.a. Romane und Sachbücher. Lesungen, Veranstaltungen und Buchprojekte führen ihn ins In- und Ausland. Mit 34 Sprachen ist er der meistübersetze Autor in Rheinland-Pfalz. Er wurde in den internationalen PEN-Club berufen und gehört dem Vorstand des Verbandes Deutscher Schriftsteller/innen Rheinland-Pfalz an. Der Preisträger von Schreibwettbewerben wurde u.a. mit dem internationalen Comenius-Award und dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

Kulturbotschafterin Chormusik: Carola Bischoff

Die Leiterin der Pfälzischen Kurrende ist bekannt für ihre klassischen und zeitgenössischen Kompositionen. CD- und Musikheft-Veröffentlichungen sowie Auftritte bei nationalen und internationalen Chorwettbewerben machten sie überregional bekannt. Mit der Pfälzischen Kurrende siegte sie bei den Deutschen Chorwettbewerben 2002 und 2010. Auszeichnungen erhielt sie bei den internationalen Chorwettbewerben 2004 in Tolosa und 2009 in Venedig. 2017 wurde Carola Bischoff die Landesverdienstmedaille Rheinland-Pfalz verliehen. Mit der Pfälzischen Kurrende erhielt sie im Jahr 2000 den ersten Neustadter Kulturpreis.

Sportbotschafter Radsport: Gregor Braun

Gregor Braun, der auch „Bär von der Weinstraße“ genannt wurde, gilt als einer der erfolgreichsten Radsportler der 1970er und 1980er Jahre. Als Amateur und als Profi war er mehrmals Deutscher-, Europa- und Weltmeister und war drei Mal Radsportler des Jahres. Er gewann mehrere Rundfahrten sowie elf Sechs-Tage-Rennen. 1976 holte er zwei Olympiasiege und wurde im selben Jahr zum Sportler des Jahres gekürt. 1981 trug er das Rosa Trikot des Giro d´Italia. Er ist Träger des silbernen Lorbeerblatts.