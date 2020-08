Worms – Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Worms und der Polizei zu erneuten Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Neckarstraße einzubrechen. Nachdem die Täter weder durch die Tür, noch durch ein Fenster in das Haus eindringen konnten flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei rund 4.000 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, ... Mehr lesen »