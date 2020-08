Mutterstadt – Bettina Winter feiert besonderes Dienstjubiläum

Hoffenheim/Zuzenhaußen/Horrenberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend kam ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad von der Landstraße 612 ab und verletzte sich dabei schwer. Der junge Fahrer fuhr von Zuzenhaußen kommend in Richtung Horrenberg wobei er in einer unübersichtlichen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in ein angrenzendes Wiesengelände fuhr. Dabei wurde der 18-Jährige vom Zweirad abgeworfen und stürzte ... Mehr lesen »