Hoffenheim-Zuzenhaußen-Horrenberg – Junger Motorradfahrer schwer verletzt

Hoffenheim/Zuzenhaußen/Horrenberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend kam ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad von der Landstraße 612 ab und verletzte sich dabei schwer. Der junge Fahrer fuhr von Zuzenhaußen kommend in Richtung Horrenberg wobei er in einer unübersichtlichen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in ein angrenzendes Wiesengelände fuhr. Dabei wurde der 18-Jährige vom Zweirad abgeworfen und stürzte zu Boden. Der allein beteiligte Fahrer erlitt eine schwere Rückenverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro. Ob überhöhte Geschwindigkeit und der Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot unfallursächlich waren, ermitteln nun die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail