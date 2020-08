Ludwigshafen – Kanalbauarbeiten in der Bismarckstraße/Ecke Dammstraße beginnen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Mittwoch, 12. August 2020, werden in Abstimmung zu den Abbrucharbeiten an der Pilzhochstraße, in der Bismarckstraße / Ecke Dammstraße Kanalerneuerungsarbeiten ausgeführt. Während der Bauzeit vom 12. August bis einschließlich 10. September 2020 wird die Bismarckstraße in Höhe der Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Damit wird der Eröffnungstermin 14. September 2020 für die Straßenbahn gewährleistet. Die Zufahrt zur Tiefgarage der Dammstraße bleibt während der gesamten Bauzeit erhalten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Stadtentwässerung und Straßenunterhalt – Sebastian Ries, Telefon 0621 504-6822, als Ansprechpartner zur Verfügung.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail