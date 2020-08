Frankenthal (Pfalz) – Entwendeter Roller aufgefunden

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die 71-jährige Fahrerin eines VW Golf parkte ihr Fahrzeug gestern gegen 11:00 Uhr in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn in der Marktstraße in Bobenheim-Roxheim. Ein 83-Jähriger parkte kurze Zeit später rückwärts mit seinem Fahrzeug, einem Mercedes B 200, aus einer Parkbucht aus und beschädigte dabei das andere Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich unerlaubt ... Mehr lesen »