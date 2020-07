Raunheim – Bei Diebstählen aus Fahrzeugen wurde Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro geklaut

Raunheim/Südhessen/Aus der Nachbarschaft (ots)

Einen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten weißen Transporter der Marke VW brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (17.07.) auf. Die Täter ließen anschließend aus dem Fahrzeug Werkzeug im Wert von rund 5000 Euro mitgehen.

Zudem wurde in der gleichen Nacht der Diebstahl aus einem in der Forsthausstraße abgestellten Audi bemerkt. Es wurde Geld und ein Schlüsselbund entwendet. Wie die Kriminellen in das Fahrzeug gelangen konnten, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Audi war dort seit Mittwochabend (15.07.) am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.