Walldorf/Hockenheim – Vom Navi auf Autobahn geführt – Traktor mit Anhänger auf A 6 gestoppt – 45 Erntehelfer auf Ladefläche – Ermittlungen eingeleitet

Walldorf/Hockenheim/Rhein-Neckr-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr erreichten das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim eine Vielzahl von Notrufen, nach denen auf der A 5, am Walldorfer Kreuz in Richtung Karlsruhe ein Traktor auf dem Standstreifen unterwegs sei. Eine Streife entdeckte kurze Zeit später das Gefährt auf der A 6 in Richtung Mannheim. Das Gespann wurde abgesichert bis zur Tank- und Rastanlage Hockenheim-Ost begleitet und dort von der Autobahn abgeleitet. Bei der Kontrolle wurden auf der Ladefläche des Anhängers 45 Erntehelfer festgestellt. Wie die Recherchen der Beamten ergaben, war der Tross im Auftrag eines Bauern aus einer pfälzischen Gemeinde zu einem Bauern im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs, wo sie zur Aushilfe bei der Ernte eingesetzt werden sollten. Dabei, so die Einlassung des Traktorfahrers, wäre er vom Navi falsch geleitet worden und von der L 722 auf der Autobahn gelandet. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei dauern an.

