Worms – Gemeinsame Kontrollmaßnahme von Polizei und Ordnungsbehörde

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Nachmittag wurden bis in die frühen Abendstunden erneut Kontrollmaßnahmen in der Wormser Innenstadt durchgeführt. Schwerpunkt der gemeinsamen Maßnahme von Polizei und Ordnungsamt waren Personen- Verkehrs- und Gaststättenkontrollen im Bereich Hauptbahnhof, Albert-Schulte-Park und Fußgängerzone. Insgesamt wurden 53 Personen und 11 Fahrzeuge kontrolliert. Gegen einen 21-jährigen Wormser wird ermittelt, da er ein tätowiertes Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation der NS- Zeit offen und für jedermann sichtbar zeigte. In einer Gaststätte in Bahnhofsnähe wurde die Einhaltung der 10. CoBeLVO sowie weitere gaststätten- und hygienerechtlichen Vorschriften kontrolliert.

