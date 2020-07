Rhein-Neckar-Kreis – Kommt die Formel 1 doch noch nach Hockenheim?

Rhein-Neckar-Kreis – Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Laut der Fachzeitschrift “Auto, Motor und Sport” soll in Hockenheim im Oktober in diesem Jahr noch ein Formel 1-Rennen stattfinden, der genaue Termin steht noch nicht fest. Geplant sind drei Formel 1-Rennen an drei Wochenenden auf den Rennstrecken in Hockenheim, in Imola/Italien und in Portimao an der Algarve in Portugal.

Der Automobil-Weltverband FIA hat die Formel 1-Rennen in Mugello/Italien am 13. September und am 27. September in der Olympiastadt Sotschi/Russland bestätigt. Für das Ferrari-Team ist das Rennen auf der eigenen Strecke in der Toskana der 1.000 Grand Prix in der Formel 1-Geschichte. Für Mugello ist es mit dem Großen Preis der Toskana das Formel 1-Debüt, bisher fand dort noch kein Formel 1-Grand Prix statt.



Die Organisatoren von der Formel 1 möchten mindestens 15 Rennen in diesem Jahr austragen, um sich die vollen TV-Gelder zu sichern. Wegen der Coronakrise konnte das erste Formel 1-Rennen erst am 5. Juli auf dem Red Bull-Ring in Spielberg/Österreich stattfinden. Der ursprüngliche Formel 1-Kalender sah einst 22 Grand Prix-Rennen vor. Der Geschäftsführer Jorn Teske von der Hockenheimring-GmbH sagte der Deutschen Presse-Agentur: “Es gibt von unserer Seite nichts Neues, wir waren in Kontakt und sind in Kontakt. Es hat sich aber weiter nichts konkretisiert. Wir machen unseren Job, die Zeit fängt aber an zu drängen.” Für den Hockenheimring wäre es das 50-jährige Formel1-Jubiläum, denn 1979 fand im badischen Motodrom das erste Formel 1-Rennen in Hockenheim statt. Auf dem Hockenheimring finden ab September einige Veranstaltungen statt.

Hier die geplanten Termine auf dem Hockenheimring:

11.-13. September Hockenheim Classics für Motorräder

18.-20. September ADAC GT-Masters

25.-27. September Motorrad-IDM Finale

10.-11. Oktober Porsche Sports Cup

16.-18. Oktober American Fan Fest Nascar

06.-08. November DTM-Finale

Weitere Informationen über den Hockenheimring gibt es im Internet unter www.hockenheimring.de.

Text Michael Sonnick mit Quellen von Auto, Motor und Sport sowie DPA

Fotos : Die Formel 1 soll im Oktober auf dem Hockenheimring starten (Fotos von Michael Sonnick)