Landau – Ein weiteres Stück Normalität – Stadtbibliothek Landau erweitert Öffnungszeiten – Quarantäne für Bücher entfällt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Bücherwürmer und Leseratten können aufatmen: Ab Montag, 29. Juni, kehrt die Stadtbibliothek Landau – zumindest was ihre Öffnungszeiten betrifft – zur Normalität zurück. Dann wird die Einrichtung am Heinrich-Heine-Platz montags und dienstags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags wieder durchgängig von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein. „Wegen der Corona-Pandemie fallen nach wie vor viele kulturelle Veranstaltungen und Angebote weg. Da ist es eine sehr wohltuende Nachricht, dass diese so wichtige Stätte der Literatur und der Bildung weiterhin – und jetzt sogar wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten – genutzt werden kann“, sagt Bürgermeister und Kulturdezernent Dr. Maximilian Ingenthron. „Auch, wenn wir momentan noch immer auf einiges verzichten müssen, gibt es in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, viel Neues zu entdecken. Denn jedes Buch öffnet eine Tür – in die Welt der Literatur, die erkundet und erobert werden will.“

„Gerade im Hinblick auf den Lesesommer und die wärmeren Temperaturen freuen wir uns, dass nun wieder die beiden Vormittage mit dazu kommen“, so die Leiterin der Stadtbibliothek, Amelie Löhlein. „Für die Bibliothek ist es ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, wobei die anderen Beschränkungen wie etwa die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung, die Personenbegrenzung und die Beschränkung der Aufenthaltsdauer vorerst bestehen bleiben“, betont Löhlein. Auch kann die bisherige 72-Stunden-Quarantäne für zurückgebrachte Medien abgeschafft und diesbezüglich zu normalen Arbeitsabläufen zurückgekehrt werden.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.