Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt – „Corona“ und das Programm der vhs Rhein-Pfalz-Kreis

Die Semesterplanung der Volkshochschule in Corona-Zeiten bedeutet: Es sind 100% Flexibilität gefragt. Es ist nicht klar, wie sich die Situation nach den Sommerferien gestalten wird. Klar ist aber, dass es wahrscheinlich weiterhin Einschränkungen ge¬ben wird und die vhs wohl nicht alle bisherigen Räume nutzen können wird: Wie die Kreismusikschule ist die Kreisvolkshochschule zu einem Großteil auf die Mitnutzung von Schulen und weitere Einrichtungen angewiesen.

Daher wird die VHS für das Herbstsemester kein gedrucktes Programm heraus-geben. Das VHS-Programm wird ausschließlich digital auf der Homepage der VHS veröffentlicht werden. So kann sehr schnell auf die jeweiligen Rahmenbedingungen reagiert werden.

Am 17. Juni 2020 wird das vhs-Programm online freigeschaltet. In den Wochen da-nach wird es weiter ergänzt und an die Gegebenheiten angepasst werden. Am 17. August soll das Herbstsemester starten: Welche der angekündigten Kurse jeweils beginnen können, hängt mit den dann geltenden Regelungen sowie den verfügbaren Räumen zusammen. Die neuen Freiluft-Bewegungskurse und online Sprachen-Angebote werden auf jeden Fall fortgeführt.

Aktuelle Angebote werden außerdem in den Amtsblättern veröffentlicht oder über die Medien und Handzettel bekannt gemacht werden.

Die vhs Rhein-Pfalz-Kreis hofft, dass möglichst viele Veranstaltungen stattfinden können und hofft auf eine rege Inanspruchnahme der umsetzbaren Angebote.

Weitere Informationen unter www.vhs-rpk.de und unter

Ramona Grätz, Zimmer 11, Tel. 0 62 34 / 94 64 – 64, E-Mail: ramona.graetz@mutterstadt.de

Mo-Fr. 8.00-12.00 Uhr und Do. 14.00-18.00 Uhr

Örtliche Leitung: Lilli Frühling-Mattern