Ludwigshafen – Schaufensterscheiben beschädigt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Einbruch in Kneipe Am frühen Morgen des 15.06.2020, gegen 03.10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Kneipe in der Valentin-Bauer-Straße. Im Innern machten sich der oder die Täter an mehrere Automaten zu schaffen. Als ein Alarm ausgelöst wurde, ergriffen sie die Flucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. ... Mehr lesen »