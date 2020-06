Ludwigshafen – NACHTRAG: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (04.06.2020), gegen 16 Uhr, verursachte ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße einen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Bewohner der Wohnung und des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig das Haus verlassen und wurden nicht verletzt. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein 4-jährige Junge der betroffenen Wohnung mit einem Feuerzeug spielte und somit den Brand verursachte. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner der Wohnung kamen bei Verwandten unter.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail