Ludwigshafen – CDU: Teilnahme am Stadtradeln auch 2020

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar.

Heute Europäischer Tag des Fahrrads

Anlässlich des Europäischen „Tags des Fahrrads“ spricht sich die CDUStadtratsfraktion für eine erneute Teilnahme der Stadt Ludwigshafen an der Aktion „Stadtradeln“ auch in diesem Jahr aus. „Die Premiere im letzten Jahr war überaus erfolgreich. Die Aktion hat das Fahrradfahren in unserer Stadt nochmal populärer gemacht“, sagt Constanze Kraus, mobilitätspolitische Sprecherin der CDU-Stadtratsfraktion.

Aktuell haben sich schon über 1000 Kommunen am „Stadtradeln 2020“ beteiligt und es sind bereits fast 5 Mio. km für Klima und Gesundheit erradelt worden. „Da wären wir gerne wieder dabei. Wir werden deshalb bei der nächsten Sitzung des Stadtrates einen entsprechenden Antrag stellen“, so Kraus weiter. Sowohl die Corona-Pandemie als auch die Klimaproblematik machen einen Umstieg auf das Zweirad wünschenswert. „Und Spass macht es auch!“, findet Kraus. Das Motto der diesjährigen Aktion: „Klimaschutz statt Corona-Blues“ sage eigentlich sehr gut aus, worum es gerade im Jahr

2020 geht.

