Ludwigshafen – Vier Autos aufgebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 02. auf den 03.06.2020 wurden vier Autos im Ortsteil Mundenheim aufgebrochen. Aus drei der Autos wurden elektronische Geräte bzw. Zubehör entwendet. Bei einem Auto wurde nichts entwendet. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000,- EUR. Die Taten ereigneten sich in den Straßen Maudacher Straße, Wattstraße, Drachenfelsstraße und Karolina-Burger-Straße. Wer hat in dieser Nacht etwas Verdächtiges im Bereich Mundenheim beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

