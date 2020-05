Speyer – Pferd erlitt Verletzungen am Maul – Zeugen gesucht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die sich in der Nacht vom 29.05.2020 auf den 30.05.2020 in einer Privatparzelle am Wammsee aufgehalten haben sollen.

Zwischen 22:00- 06:30 Uhr betrat eine unbekannte Person einen nahegelegenen Reiterhof und vertauschte das Futter eines Pferdes. DasPferd erlitt in der Folge eine Verletzung am Maul.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-101 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de

entgegen.