Wald-Michelbach – Unfall zwischen zwei Autos in #Kreidach im Begegnungsverkehr mit fünf leicht verletzten Personen

Wald-Michelbach/Kreidach/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Sonntag (10.05.) befuhr gegen 16.15 Uhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer (Volvo) aus Gras-Ellenbach die Mörlenbacher Straße in Kreidach aus Richtung Mörlenbach kommend in Richtung Kreidacher Höhe. In Höhe der Einmündung der Bürgermeister-Georg-Quick-Straße kam dieser Fahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw (VW Tiguan) frontal zusammen. An den Pkw entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 10.000.- Euro (jeweils wirtschaftlicher Totalschaden). In dem VW Tiguan wurden drei Kinder im Alter von 3, 5 und 8 Jahren leicht verletzt. Ebenso wurden deren Eltern (Frau 37 Jahre, Mann 39 Jahre, alle aus Mörlenbach) leicht verletzt. Alle fünf Personen kamen zur weiteren Beobachtung ins Uniklinikum Mannheim. Die Mörlenbacher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Kreidacher Höhe und der Unfallstelle zwischen 16.40 Uhr und 18.00 Uhr voll gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden durch zwei Abschleppdienste abgeschleppt. Die Feuerwehren Wald-Michelbach, Kreidach und Siedelsbrunn waren mit fünf Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort. Ebenso waren drei RTW, ein Notarzt und ein leitender Notarzt vor Ort.

Bild ARCHIV MRN News

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail