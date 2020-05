Frankenthal – Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Sonst treffen sie sich im Kulturhaus II in Benjamin Franklin Village. Nun sind die Teilnehmer*innen des Younity Studios alle zuhause. Die einen leben in Mannheim, Capoeira-Dozentin Thaís Federsoni sitzt in Sao Paulo fest, wo sie auf Besuch zu ihrer Familien war. Coach und Medizinstudentin Emi Thalacker hilft ihrem Vater in seiner ... Mehr lesen »