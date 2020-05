Worms – Vermeintlicher Autoknacker ist Eigentümer

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch aufmerksamen Zeugen wurde am Samstag, kurz nach 15:00 Uhr beobachtet, wie sich jemand mit Brecheisen an einem PKW in der Straße In den Neumorgen zu schaffen machte. Die unmittelbar hinzugerufene Streife stellte vor Ort den “Tatverdächtigen”. Wie sich herausstellte war es der Eigentümer, der gerade dabei war Reparaturarbeiten an seinem BMW durchzuführen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen gilt aber auch hier: “Lieber einmal zu viel die Polizei rufen”.

