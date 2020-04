Ludwigshafen – Renitenter “Parkplatzeinweiser” landet in Gewahrsam

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Einen 63 jährigen alkoholisierten Mann aus Ludwigshafen störte die Parksituation auf dem Gelände des REWE-Marktes in der Von-Kieffer-Straße offensichtlich dermaßen, dass er begann die Fahrzeuge neu einzuweisen. Nachdem es hierbei auch zu dem ein oder anderen beleidigenden Streitgespräch gekommen war, wurde der Herr schließlich vom Personal des Marktes gebeten seine Anstrengungen einzustellen. Verärgert über die fehlende Anerkennung seiner Arbeit begann der Ludwigshafener das Personal wüst zu beschimpfen und zu bedrohen, weshalb schließlich die Polizei verständigt wurde. Ein Versuch der Beamten, zwischen den Fronten zu vermitteln, scheiterte an der mangelnden Bereitschaft des Ludwigshafeners sich überhaupt mit ihnen zu unterhalten. Nachdem alle Versuche und Anstrengungen gescheitert waren und der Mann in seinem Handeln zunehmend aggressiver und renitenter wurde, wurde ihm schließlich die Ingewahrsamnahme erklärt. Im Zuge der folgenden Maßnahmen widersetzte sich der ältere Herr den Anweisungen der Beamten und verletzte einen von ihnen am Unterarm. Ein Versuch den Herrn gegen 22:00 Uhr wieder aus dem Gewahrsam zu entlassen scheiterte, da sich dieser hierbei unverändert aggressiv zeigte und bereits die Begehung weiterer Straftaten ankündigte. Weil sich auch jetzt nach allen Versuchen eine Änderung im Verhalten des Mannes nicht herbeiführen ließ, verblieb er bis zum nächsten Morgen in der Obhut der Polizei. Ihn erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung.

