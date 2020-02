Frankenthal – Metallmülleimer und Plastikteile auf der Mahlastraße sorgten für einen Unfall – Polizei ermittelt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am Montag, den 17.02.20 gegen 23:25 Uhr können Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal in der Mahlastraße in Frankenthal einen Metallmülleimer und Plastikteile eines Pkws auf der rechten Fahrspur ortsauswärts feststellen. Die Fahrbahn wird durch die Polizisten gereinigt und der Mülleimer an seinen Ursprungsort verbracht, ist aber aufgrund der mutwilligen Zerstörung nicht mehr als solcher zu gebrauchen. Wenig später macht eine 56-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw, einem grauen Mazda MX-5, auf sich aufmerksam. Sie gibt an, dass sie ca. 15 Minuten zuvor mittels des zuvor aufgefundenen Mülleimers attackiert wurde. Sie habe die Mahlastraße in Richtung Studernheim befahren, als ihr unvermittelt durch einen Jugendlichen dieser Mülleimer vor den PKW geworfen wurde. Sie konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision entstand an ihrem PKW im Frontbereich rechts deutlicher Sachschaden in Höhe von ca. 350,-EUR. An der Örtlichkeit kann zudem noch ein beschädigter Sicherungskasten festgestellt werden, dessen Sockel stark beschädigt ist.

Die Jugendlichen werden durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: Haupttäter: südländisch, schwarze kürzere Haare, weiße Daunenjacke, schwarze Hose, ca. 20 Jahre Anderen beiden: komplett dunkel gekleidet, europäisches Erscheinungsbild, ca. 20 Jahre

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.