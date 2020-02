Frankenthal – Werkzeug aus Auto gestohlen – 2.500 Euro Schaden

Frankenthal / Metropolregion Rhein

Ahoi, Helau und Kikeriki! Fastnachtsumzug lockt in die Innenstadt

Die Frankenthaler Fastnacht erreicht am Samstag, 22. Februar, mit dem traditionellen Umzug ihren Höhepunkt. Ab 14.11 Uhr zieht der mit 77 Nummern bestückte närrische Lindwurm durch die Innenstadt und parodiert populäre und aktuelle Themen der Stadt.

Neu dabei sind in diesem Jahr die „Karnevalvereinigung Hessemer Kiesbolle 1976 e.V.“, der Verein „Sandhexe“, die Bäckerei Walz und eine Fußgruppe des Hieronymus Hofer Hauses.

Bereits ab 11.11 Uhr herrscht auf dem Rathausplatz und in der Fußgängerzone närrisches Treiben. Die Frankenthaler Faschingsvereine und Schausteller sowie das Café Mirou sorgen an ihren „Stimmungsbuden“ für Spaß und einen vollen Magen. Während des Umzuges werden die einzelnen Zugnummern moderiert.

Teilnehmer

Oberbürgermeister Martin Hebich führt den Umzug gemeinsam mit Vertretern des Stadtrats an. Auch die amtierende Miss Strohhut Vanessa Quietzsch nimmt am Umzug teil.

Mit einem Großaufgebot von Gardemädchen, Elferräten und Mottowagen sind alle örtlichen Karnevalvereine wie Chorania, Gockelswoog, Frankenthaler Carneval Verein, Hallodria, KG Royal Frankenthal Studernheim und die Rosenkavaliere vertreten. Auch der diesjährige Stadtschlüsselverein, die Mörscher Wasserhinkele, darf natürlich nicht fehlen.

Mit vier Musikgruppen bzw. Spielmannszügen und drei beliebten Guggemusikgruppen ist für zünftige Begleitmusik gesorgt. Als auswärtige Vereine zu Gast sind der Carneval Club Mondglotzer aus Ludwigshafen-Maudach, der Roxheimer Carnevalsverein „Die Altrhoischnooke“, die Stadtgarde Ludwigshafen, die Schlossnarren aus Lambsheim, die Heuchelheimer Strunzer und der FC Ruchemer Schlosshogger.

Auch die weniger „närrischen“ Vereine und Organisationen wie die Junge Union und das Theater Alte Werkstatt präsentieren sich beim Fastnachtsumzug. Sportlich wird es mit dem 1. Taekwondo und Kickbox Club Frankenthal, dem Tanzsportclub Gelb-Schwarz Casino Frankenthal, dem Judo Club, dem 1.TTC Frankenthal, der Tanzschule in Frankenthal (TIF), der Tanzschule Meyer und der freien Sportgruppe Breakdance.

Am närrischen Treiben beteiligen sich außerdem die Jugendbank moneyisland, die Tanzschule in Frankenthal (TIF), EDEKA Stiegler, Münch Gerüstbau und die BASF Siedlergemeinschaft Nordend.



Geänderter Streckenverlauf

Der Zug sammelt sich in diesem Jahr auf dem Festplatz an der Benderstraße. Von hier aus zieht der närrische Lindwurm über die Benderstraße und den Europaring in die Turnhallstraße, Speyerer Straße, Rathausplatz, Bahnhofstraße, Westliche Ringstraße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße, Elisabethstraße in die Carl-Theodor-Straße zur Auflösung.

Närrisches Begleitprogramm: Wohltätigkeitswiegen

Das traditionelle Wohltätigkeitswiegen fehlt auch in diesem Jahr nicht: Die „Gockelswoog“ wartet am Samstag, 22. Februar, ab 11.11 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, von 11.11 Uhr bis 13.11 Uhr im neuen Wiegelokal im Café Ideal” auf „Wiegewillige“. Ebenfalls am Fastnachtsamstag steht ab 14.11 Uhr die „Sportlerwoog“ im VT-Heim bereit. Die „Thalerwoog“ der Hallodria möchte am Rosenmontag, 24. Februar, ab 11.11 Uhr in der Halle des TuS Flomersheim prüfen, ob die Frankenthaler Bevölkerung dem ausgelassenen Leben während der Faschingszeit Tribut leisten muss.

Sicherheit

Die Sicherheitsmaßnahmen der vergangenen Jahre werden auch 2020 beibehalten. Alle Zufahrten sind durch Warnbaken gesichert und werden von Kräften der Polizei bewacht. Die Feuerwehr sichert die Zufahrten an der Wormser Straße und im Europaring. Das Mitbringen und Konsumieren von mitgebrachtem Alkohol im Festbereich ist untersagt. Neben den städtischen Kommunalen Vollzugsbeamten sind in diesem Jahr weitere Vollzugsbedienstete eingesetzt, die insbesondere den Alkoholkonsum Jugendlicher im Auge behalten sollen. Die Veranstalter bitten um Verständnis, dass die Absperrungen entlang der Wegstrecke auch für die kleinsten Besucher Gültigkeit haben, um gefährlichen Situationen vorzubeugen.

Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und des ÖPNV

Am Umzugstag darf entlang des Zugwegs nicht geparkt werden. Betroffen ist ab 8 Uhr die Westliche Ringstraße, ab 10 Uhr die Bahnhofstraße. Ab 11 Uhr darf in der Speyerer Straße (zwischen Ackerstraße und Mühlstraße), der Wormser Straße (zwischen Wormser Tor und Fußgängerzone) und der August-Bebel-Straße (zwischen Fußgängerzone und Elisabethstraße) nicht mehr geparkt werden. Anwohner und Besucher werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig wegzufahren, um ein sonst notwendiges Abschleppen zu vermeiden.

Ab 12.30 Uhr werden die Absperrungen für den Allgemeinverkehr entlang des Zugweges und an den Zufahrten aufgestellt. Für die gesamte Dauer des Umzugs bleiben die Kreuzungen Neumayerring/ Europaring und Benderstraße/ Europaring gesperrt. An den Kreuzungen Wormser Straße/ Westliche-Ringstraße/ Foltzring, Benderstraße/ Europaring/ Foltzring und Mahlastraße/ Neumayerring/ Europaring ist außerdem die Polizei präsent. Ab 17 Uhr kann der Verkehr wieder normal fließen.

Im Zeitraum des Umzugs kommt es auf den Buslinien 84, 462, 463 und 464 zum Wegfall einzelner Haltestellen. Nähere Informationen sind auf www.frankenthal.de zu finden.

Das Programm des Fastnachtsumzugs liegt ab sofort in vielen Geschäften, Kreditinstituten und am Infoschalter im Rathaus aus und kann auf der städtischen Website heruntergeladen werden.

