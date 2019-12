Frankenthal – Nach Verkehrsunfallflucht und unter Alkoholeinfluss bei der Polizei gestellt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.12.2019, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 01:45 Uhr beschädigt ein bis dato unbekannter Fahrer zwei Begrenzungspfosten am Bahnhof in Frankenthal. Bei dem Unfall wird das Kennzeichenschild des flüchtigen BMW vor Ort aufgefunden. Der Fahrer kann zunächst nicht ermittelt werden. Am Morgen des selbigen Tages gegen 09:00 Uhr stellt sich der flüchtige Fahrer bei der Polizei in Frankenthal. Bei dem 26-jährigen Fahrer aus Frankenthal kann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Test ergibt einen Wert von 0,8 Promille. Ihm wird eine Blutprobe entnommen. Ein Schaden an den Begrenzungspfosten von ca. 1000EUR entsteht. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.