Frankenthal – Infostand der CDU am Samstag, 20.04.2024

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 20. April, ist die CDU Frankenthal an der Ecke Speyerer Straße / Mühlstraße mit einem Infostand präsent. Sie freut sich darauf, mit den Menschen in und aus Frankenthal ins Gespräch zu kommen.

Kurzinfo:

Infostand der CDU Frankenthal

20.04.2024

10-13.00 Uhr

an der Ecke Speyerer Straße / Mühlstraße

