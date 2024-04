Weinheim – Blaulichtmeile in Sulzbach – Brandschützer laden zum Tag der offenen Tür

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Albert-Schweitzer-Straße in Sulzbach wird am Sonntag, den 21. April zur Blaulichtmeile. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach lädt zum Tag der offenen Tür und wird mit dem Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz eine Fahrzeugschau präsentieren. Für die Kinder gibt es eine Spielstraße. Sulzbach. Am Sonntag, den 21. April 2024 lädt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach wieder zum Tag der offenen Tür ein. Diesmal werden die Tore auch ohne knarrende Geräusche geöffnet, denn das Hochbauamt der Stadt Weinheim hat zum Jahresanfang die Toranlage komplett erneuert. Neben den neuen Toren gibt es die Freiwillige Feuerwehr zum Anfassen hautnah.

Zwischen 10:00 – 17:00 Uhr lädt die Feuerwehr am kommenden Sonntag alle Interessierten in das Feuerwehrgerätehaus in der Albert-Schweitzer-Straße 1 ein. In dieser Zeit können sich alle über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim, Abteilung Sulzbach, der Jugendfeuerwehr, der Kinderfeuerwehr, des Spielmannszuges, der Alters- und Ehrenabteilung sowie über den ortsansässigen Förderverein der Wehr informieren. Um die Mittagszeit spielt der Spielmannszug. Für die kleinen Gäste bietet die Jugendfeuerwehr eine Spielstraße an. Mit Spiel und Spaß rund um das Thema Feuerwehr.

Die Albert-Schweitzer-Straße wird zwischen Goethestraße und Nördlicher Bergstraße gesperrt und verwandelt sich zur Blaulichtmeile. Hier wird das Deutsche Rote Kreuz Weinheim und das Technische Hilfswerk Ladenburg gemeinsam Einsatzfahrzeuge ausstellen und Gerätschaften für die Notfallrettung vorstellen. Ab 15 Uhr werden dann auch die bei den Kindern sehr beliebten Rundfahrten mit den Löschfahrzeugen angeboten. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl, mit Haxen, Steak und Bratwurst vom Grill oder einer leckeren Dampfnudel, wieder bestens gesorgt. Und auch die Feuerwehrfrauen werden wieder backen und bewirten im Café Florian mit Kaffee und Kuchen. Somit ist die Feuerwehr wie im Einsatzfall auch bestens vorbereitet und freut sich auf den Sonntag, um ihre Arbeit vorstellen zu können.

Foto/Text: Ralf Mittelbach