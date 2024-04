Mannheim – Die Waldhöfer holen auswärts einen Punkt in Duisburg

Duisburg/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat am Freitagabend im Auswärtsspiel beim MSV Duisburg mit einem 1:1-Unentschieden einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. Ausgerechnet Waldhof-Torjäger Terrence Boyd brachte den MSV Duisburg mit einem Kopfball ins eigene Tor nach einem Duisburger-Freistoß in der 32. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit beförderte der Duisburger Tobias Fleckstein (69. Min.) auch den Ball ins eigene Tor nach einem Schuss vom Waldhöfer Fridolin Wagner. Der SV Waldhof Mannheim mit Trainer Marco Antwerpen bleibt damit im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage. In der Tabelle der 3. Liga sind die Waldhöfer nach 33 Spielen mit 38 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Das nächste Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim findet am Sonntag, 21. April um 13.30 Uhr, gegen Rot-Weiss Essen im Carl-Benz-Stadion statt. Die Essener liegen mit 50 Zählern auf dem sechsten Tabellenrang. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick