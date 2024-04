Frankenthal – Dritter Kontrolltag der Fahrradstreife

Wörth – Neuburg am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Abend des 06.04.2024, gegen 23:00 Uhr hielten sich mehrere Jugendliche im Bereich des Sportplatzes in Neuburg am Rhein auf. Zu diesem Zeitpunkt seien zwei vermummte Personen dazugekommen. Einer der Beiden habe die Jugendlichen mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, einmal in die Luft geschossen und die ... Mehr lesen »