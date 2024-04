Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.04.2024 verstarb ein 74-jähriger Mann aus Speyer in einer Klinik in Ludwigshafen an den Folgen eines Unfalls mit seinem Pedelec. Der Unfall trug sich bereits am 18.03.2024, in der Zeit zwischen 10:45 – 11:15 Uhr, auf der Wormser Landstraße in Speyer zu. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst zusammen mit der Sterbenachricht ... Mehr lesen »