Landau – Absturz eines Ultra-Leicht-Flugzeug auf Flugplatz Ebenberg

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag kam es auf dem Flugplatz Ebenberg in Landau zu einem Absturz eines Ultra-Leicht-Flugzeugs, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der 21-Jährige Pilot und seine 22-jährige Begleiterin befanden sich gegen 16:15 Uhr auf einem Rundflug über Landau, als sie in Turbulenzen gerieten. Bei der eingeleiteten Notlandung wurde das Ultra-Leicht-Flugzeug komplett beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte in einem unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)