Heidelberg – Dossenheimer Landstraße: Inbetriebnahme von zwei Ampeln verzögert sich um wenige Tage

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg hat im Rahmen der Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße mehrere Umleitungsstrecken eingerichtet. Die Überquerung für Fußgängerinnen und Fußgänger soll an verschiedenen Stellen durch den Einsatz von drei zusätzlichen Ampelanlagen gesichert werden. Eine Ampel an der Biethstraße ist bereits in Betrieb gegangen. Die beiden weiteren Ampeln können allerdings nicht wie ursprünglich geplant am Montag, 8. April, in Betrieb genommen werden, sondern voraussichtlich erst ab Dienstagnachmittag, 10., oder spätestens im Laufe des Mittwochs, 11. April 2024. Grund dafür sind in erster Linie unvorhersehbare Lieferverzögerungen bei den Steuerungseinheiten. Betroffen sind die Standorte:

• Zeppelinstraße/Angelweg

• Zeppelinstraße/Trübnerstraße/Mühlingstraße.

Die bereits eingesetzten Lotsen werden an diesen Standorten zu den Schulwegzeiten Unterstützung leisten. Auch die Verkehrspolizei wird, sofern es die Einsatzlage und Verfügbarkeit zulässt, zeitweise vor Ort sein. Die Stadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH bitten um Verständnis für die Verzögerung.