Annweiler – Beschädigter Pkw-Anhänger gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Annweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits im Zeitraum vom 15.-23.03.24 wurde auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Annweiler ein Pkw-Anhänger entwendet. Der Anhänger weist deutliche Beschädigungen an der rechten Bordwand sowie an der rechten Radabdeckung auf. Ein Bild des Anhängers befindet sich im Anhang. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich zu melden.

