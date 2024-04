Worms – Einbruch in Postverteilerzentrum für Briefe und Pakete in Osthofen

Worms / Osthofen (ots) Am vergangenen Osterwochenende kam es zu einem Einbruch in ein Verteilerzentrum für Briefe und Pakete am Ringofen in Osthofen.

Durch den oder die unbekannten Täter wurde hierbei ein Fenster eingeschlagen, um sich Zugang ins Objekt zu verschaffen.

Im Anschluss wurde das gesamte Verteilerzentrum durchwühlt sowie ein Tresor aufgeflext. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass sich der oder die Täter über einen längeren Zeitraum im Objekt befanden.

Es wurde eine Vielzahl an Gegenständen entwendet, deren Abtransport vermutlich über einen angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes erfolgt ist.

Die Kriminalpolizei Worms bittet um diesbezügliche Zeugenhinweise!