Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG – Schifferstadt: 48-jähriger übergießt sich mit brennbarer Flüssigkeit und zündet sich an

Worms / Osthofen (ots) Am vergangenen Osterwochenende kam es zu einem Einbruch in ein Verteilerzentrum für Briefe und Pakete am Ringofen in Osthofen. Durch den oder die unbekannten Täter wurde hierbei ein Fenster eingeschlagen, um sich Zugang ins Objekt zu verschaffen. Im Anschluss wurde das gesamte Verteilerzentrum durchwühlt sowie ein Tresor ... Mehr lesen »