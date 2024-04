Kaiserslautern – FCK verliert das Heimspiel gegen Düsseldorf

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserlautern hat das Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (Halbzeit 1:0) verloren. Vor 46.210 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg brachte Marlon Ritter den FCK in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Düsseldorfer innerhalb von nur 45 Sekunden durch zwei Tore von Christos Tzolis (74.) und Shinta Appelkamp (76.) die Partie und gingen mit 2:1 in Führung. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Christos Tzolis in der 81. Minute für den 3:1-Endstand und Auswärtssieg für Fortuna Düsseldorf. Durch die 14. Saisonniederlage ist der FCK nach dem 27. Spieltag mit 29 Punkten auf den 16. Relegationsplatz zurückgefallen. Eintracht Braunschweig hat mit einem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen die SV Elversberg in der Tabelle mit 30 Zählern die Roten Teufel überholt. Der FC St. Pauli bleibt nach seinem 2:1-Heimsieg gegen den SC Paderborn mit 57 Punkten Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Zweiter mit fünf Zählern Abstand ist Holstein Kiel (52 P.), die zu Hause 2:0 gegen Hansa Rostock gewannen. Fortuna Düsseldorf hat sich mit dem Sieg beim FCK mit 46 Punkten auf den dritten Tabellenplatz verbessert, da der Hamburger SV in Fürth beim 1:1-Unentschieden nur einen Zähler holte. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Spielmacher Marlon Ritter brachte den FCK gegen Düsseldorf in Führung (Foto Michael Sonnick)

