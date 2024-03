Der SV Waldhof Mannheim hievt sich mit einem dramatischen 2:1-Sieg beim BVB II aus der Abstiegszone der 3. Liga

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar News – Nach ewigen Wochen auf den Abstiegsrängen, hat sich der SV Waldhof Mannheim vorerst wieder über den entscheidenden Strich in der Drittligatabelle geschoben und sich vorerst auf Rang 15 verbessert. Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des BVB aus Dortmund, konnte man den Trend nach der bitteren Niederlage gegen Wehen Wiesbaden wieder umkehren und kann sich nun wieder Hoffnungen auf einen Klassenerhalt aus eigener Kraft machen. Die gleichzeitige Niederlage des Halleschen FC beim SSV Jahn Regensburg konnten die Buwe nutzen und sich erstmals seit dem 20. Spieltag aus den Abstiegsrängen hieven. Es könnte ein äusserst wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt sein. Besonders die Schlussphase des Spiels hatte es in sich. Zunächst brachte Rieckmann die Mannheimer in Führung in der 74. Minute. Derselbe Rieckmann verursachte in der 90. Minute dann einen Foulelfmeter, den die Dortmunder zum 1:1-Ausgleich nutzten, um dann in der 5. Minute der Nachspielzeit seinen Fehler wieder zu korrigieren und dem Waldhof die enorm wichtigen 3 Punkte mit dem 2:1-Siegtreffer zu sichern.

Am Sonntag treffen die weiteren Abstiegskonkurrenten Arminia Bielefeld und MSV Duisburg direkt aufeinander. Unabhängig von dem Ergebnis dieses Spiels wird der Waldhof seit langem einmal nach einem kompletten Spieltag ausserhalb der Abstiegszone verbleiben – zuletzt war dies am 20. Dezember letzten Jahres der Fall.

Ob man den Spieltag als 15. oder 16. über dem Strich beendet, wird sich allerdings durch dieses Spiel noch entscheiden – die Arminia könnte bei einem Sieg oder Unentschieden wieder vorbeiziehen.

Die Situation im Abstiegskampf der 3. Liga bleibt allerdings weiterhin äusserst eng. Das Team von Trainer Antwerpen muss darum auch in den nächsten Spielen nachlegen. Die kommenden Partien sind folgerichtig von hoher Bedeutung und es gilt für den Waldhof auch dann das aktuelle Momentum mitzunehmen.

Mit noch acht verbleibenden Partien, gilt es für die Buwe in den kommenden Wochen nun das vorerst erreichte rettende Ufer zu verteidigen.

Zunächst kommt die Spielvereinigung Unterhaching am 6. April als nächste Herausforderung ins Carl-Benz-Stadion. Sechs Tage später geht es dann beim direkten Konkurrenten MSV Duisburg weiter um den Verbleib in der 3. Liga. Es bleibt definitiv weiter spannend. (rbe)

Text: Raphael Ebler