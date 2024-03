Hockenheim – Tödlicher Unfall beim Motorradrennen 1000 Kilometer Langstrecken-Cup auf dem Hockenheimring

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der Auftaktveranstaltung zum Deutschen Langstrecken-Cup (DLC) für Motorräder auf dem Hockenheimring, wurden die 1000 Kilometer nach einem schweren Unfall am Samstagmittag abgebrochen. Eingang Motodrom ist ein 21-jähriger Motorradfahrer, der im Rahmen des RACEFOXX 1000km gestürzt ist, von einem nachfolgenden Piloten überfahren. Die Verletzungen waren so schwer, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlegen ist.

Die Veranstaltung wurde daraufhin abgebrochen. Am Start, der um 11.30 Uhr terminiert war, waren 42 Motorrad-Teams. Davon 19 Superbike-Teams, 15 Supersport-Teams und 8 Endurance-Teams. Das 1000 km-Rennen wird traditionell am Karsamstag in Hockenheim ausgetragen.

Der Deutsche Langstrecken Cup – DLC ist die einzige offizielle nationale Motorrad-Langstreckenmeisterschaft mit Prädikat des DMSB.

Auf verschiedenen Rennstrecken werden Langstreckenrennen über verschiedene Distanzen zwischen 4 Stunden und 1000 km durchgeführt. Die Teams bestehen in den Klassen SUPERSPORT und SUPERBIKE aus maximal 3 Fahrern mit maximal 3 Motorrädern je Team, in der Klasse ENDURANCE aus maximal 3 Fahrern mit einem Motorrad je Team. In diesem Jahr gibt es drei Veranstaltungs-Termine. Neben dem Saisonauftakt auf dem Hockenheim gibt es am 11. Mai ein 4-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, das Finale wird am 3. Oktober beim 6-Stunden-Rennen in Oschersleben ausgetragen. Weitere Informationen über die DLC gibt es unter www.dlc-endurance.de.

Quelle: Michael Sonnick

ERSTMELDUNG: Hockenheim – ERSTMELDUNG – Schwerer Rennunfall auf dem Hockenheimring