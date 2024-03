Frankfurt – Deutsche Fußball-Nationalmannschaft besiegte die Niederlande

Frankfurt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Länderspiel am Dienstagabend in Frankfurt gegen die Niederlande mit 2:1 gewonnen, zur Halbzeit stand es 1:1. Die Niederländer gingen bereits in der 3. Minute durch Joey Veerman in Führung. In der 11. Minute gelang Maximilian Mittelstädt mit einem tollen Schuss der 1:1-Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit sorgte dem eingewechselten Mittelstürmer Niclas Füllkrug fünf Minuten vor dem Spielende das entscheidende Tor zum 2:1-Heimsieg.

Damit feierte die deutsche Nationalmannschaft den zweiten Erfolg innerhalb von drei Tagen nach dem 2:0-Auswärtssieg am Samstag in Lyon/Frankreich.

Für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 haben sich in den Playoff-Endspielen Georgien, Polen und die Ukraine qualifiziert. Georgien siegte erst im Elfmeterschießen mit 4:2 gegen Griechenland und die Ukraine gewann 2:1 gegen Island. Auch Polen setzte sich erst im Elfmeterschießen mit 5:4 in Wales durch.

Weitere Informationen gibt es unter www.DFB.de.

Text Michael Sonnick

