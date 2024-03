Heddesheim – Fahrzeugbrand – rund 10.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr geriet ein in einer Einfahrt eines Anwesens in der Bismarckstraße abgestellter Mercedes-Benz in Brand. Ein Anwohner wurde auf das brennende Auto aufmerksam und setzte umgehend einen Notruf bei der Feuerwehr ab. Anschließend begann er sowie ein weiterer Nachbar den Brand mit eigenen Löschmitteln zu bekämpfen. Mit dem Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Bei einer Überprüfung konnten neben dem linken hinteren Reifen teilweise unverbrannte Grillanzünder aufgefunden werden. Täterhinweise sind bislang noch nicht bekannt. An dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Aufgrund der bestehenden Umstände hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

