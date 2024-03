Wörth am Rhein – Stromverteilerkasten mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht

Wörth am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit vom 22.03.2024, 17:30 Uhr bis zum 23.03.2024, 09:00 Uhr wurde der Stromverteilerkasten an der Einmündung Hanns-Martin-Schleyer-Straße / Dorschbergstraße in der Nähe des Europagymnasiums in Wörth durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt und umgeworfen.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Probleme mit der Stromversorgung gab es nicht. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07271-9221-0 bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau