Mannheim – Eis wird dünner für die Adler

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Adler Mannheim haben auch das zweite Playoff-Heimspiel im Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin am Sonntagnachmittag verloren. Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena feierten die Berliner einen 3:1-Auswärtssieg (1:0, 0:0, 2:1). Marcel Noebels (16.20) brachte die Berliner im ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Im Mitteldrittel fielen dann keine Treffer. Im Schlussdrittel erzielte Jordan Szwarz (51.21) den 1:1-Ausgleich für die Adler Mannheim. Doch dem Berliner Tobias Eder (57.49) gelang in Überzahl die erneute 2:1-Führung für die Gäste aus der Hauptstadt. Als die Adler am Ende den Torwart vom Eis nahmen für den sechsten Spieler, sorgte Manuel Wiederer (58.33) mit dem 3:1 für den Endstand zum dritten Sieg für die Berliner. Die Eisbären Berlin führen nach den bisherigen vier Begegnungen mit 3:1-Siegen und benötigen nur noch einen Sieg zum Einzug ins DEL-Halbfinale. Das fünfte Spiel findet am Dienstag, 26. März um 19.30 Uhr, dann wieder bei den Eisbären Berlin statt, die Mannheimer müssen gewinnen sonst sind sie ausgeschieden. In Berlin hatten die Mannheimer Adler das erste Playoff-Spiel mit 7:1 gewonnen und benötigen nun den zweiten Sieg. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Die Adler Mannheim haben das Heimspiel gegen die Eisbären Berlin mit 1:3 verloren (Foto Michael Sonnick)

