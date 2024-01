Mannheim – SV Waldhof Mannheim verliert nach Führung in Lübeck

Lübeck/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat nach den zwei Heimsiegen im vergangenen Jahr das Auswärtsspiel beim VfB Lübeck mit 1:2 verloren. Nach torloser erster Halbzeit brachte Marcel Seegert die Waldhöfer in der 53. Minute mit 1:0 in Führung. In der 70. Minute unterbrach der Schiedsrichter die Partie für elf Minuten, da sein Assistent wohl von einem Schneeball aus dem Lübecker Fanblock getroffen wurde. Robin Velasco gelang in der 78. Minute zuerst der 1:1-Ausgleichstreffer und dann acht (86.) Minuten später auch noch der Siegtreffer zum 2:1. Der Waldhöfer Neuzugang Terrence Boyd stand bei seinem SVW-Debüt in der Startelf. Durch die elfte Saisonniederlage ist der SV Waldhof Mannheim mit 20 Punkten wieder auf einen Abstiegsrang (17. Platz) zurückgefallen. Spitzenreiter in der 3. Liga ist nach dem 21. Spieltag Jahn Regensburg mit 46 Zählern vor Dynamo Dresden mit 43 Punkten. Das nächste Spiel bestreitet der SV Waldhof Mannheim bereits am Dienstag, 23. Januar 2024 um 19 Uhr, im Carl-Benz-Stadion gegen den Tabellenzweiten Dynamo Dresden. Die Dresdner hatten ihr Heimspiel gegen den SV Sandhausen mit 0:1 verloren und bleiben mit 43 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang hinter Spitzenreiter Jahn Regensburg mit 45 Zählern.

Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick